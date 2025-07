É avviato il procedimento per l’elezione del Difensore Civico della Provincia di Modena, figura incaricata di garantire l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione; su segnalazione o di propria iniziativa, che può intervenire su abusi, disfunzioni, carenze e ritardi nei confronti dei cittadini, così come per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

I cittadini interessati dovranno fare pervenire la loro candidatura in forma sulla base del modello predisposto dalla Provincia di Modena, indirizzata al Presidente della Provincia di Modena, entro e non oltre le ore 12,00 di venerdì 19 settembre 2025. mediante raccomandata, consegna a mano presso la Segreteria della Presidenza della Provincia o PEC.

Inoltre l’interessato dovrà essere in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l’elezione a consigliere comunale, nonché di essere in possesso di laurea in Giurisprudenza o Scienze Politiche o Economia e Commercio o equipollenti e di esperienza professionale, almeno decennale, nel settore giuridico – amministrativo.

Il modello di domanda è scaricabile sul sito istituzionale al seguente link:

https://www.provincia.modena.it/bando/elezione-del-difensore-civico-della-provincia-di-modena-2/

Il Difensore Civico dura in carica tre anni ed è rieleggibile, percepisce un compenso annuo determinato dal Consiglio Provinciale all’atto della elezione ed ha sede nei locali messi a disposizione dall’Amministrazione provinciale, assicurando la presenza per l’espletamento delle sue funzioni, da definire in sede di nomina, ed in orari di più facile accesso per i cittadini.

Inoltre, lo Statuto della Provincia, promuove la sottoscrizione di convenzioni con i Comuni del territorio modenese, anche in forma associata, per lo svolgimento delle funzioni di Difensore Civico, che in tali casi assume la denominazione di “Territoriale”.

Modena è l’unica Provincia della Regione ad aver istituito il difensore civico territoriale ai servizio dei Comuni, una figura che contribuisce ad aumentare la fiducia nei confronti della pubblica amministrazione, garantendo trasparenza e partecipazione.

Attualmente il Difensore civico della Provincia riceve il martedì, dalle ore 10 alle 15 tramite appuntamento, nella sede della Provincia in viale Martiri della Libertà 34 a Modena.

Per fissare un appuntamento occorre telefonare al numero 059 200199 dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12.30, oppure tramite posta elettronica all’indirizzo difensore.civico@provincia.modena.it.