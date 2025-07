“Desidero innanzitutto esprimere di nuovo la mia solidarietà alla consigliera Rita Pierangela Tocco per l’aggressione subita nei giorni scorsi. Un gesto vile e preoccupante, che ha colpito non solo una persona ma l’intera comunità maranellese. A lei va il mio augurio di pronta guarigione. Tuttavia, ritengo doveroso replicare al comunicato del Sindaco Luigi Zironi, che – pur esprimendo la necessaria vicinanza alla vittima – ha scelto di bollare come “strumentalizzazione qualunquista” ogni legittima riflessione sul problema sicurezza a Maranello”.

Così Barbara Goldoni, Consigliera Comunale Fratelli d’Italia, che prosegue: “Non si tratta affatto di strumentalizzare un fatto isolato: al contrario, questo episodio rappresenta l’ennesima dimostrazione di una percezione crescente di insicurezza tra i cittadini. Furti, borseggi, atti vandalici: le segnalazioni sono continue e reali, e non possono essere minimizzate. Affrontare questo tema con serietà e senza pregiudizi politici è un dovere per chi, come noi, siede nelle istituzioni.

Ritengo grave liquidare ogni voce critica come “strumentale”, specie quando proviene da chi – come la sottoscritta – ha sempre cercato di porre il tema sicurezza al centro del dibattito consiliare. È inaccettabile che si tenti di mettere a tacere un confronto necessario con l’accusa, implicita, di voler “lucrare politicamente” su un’aggressione. La realtà è che la sicurezza dei cittadini non ha colore politico.

Se le telecamere sono “utili alle indagini”, come afferma il Sindaco, ci si chiede perché non si investa ancora di più in prevenzione, illuminazione pubblica, presidi di prossimità e collaborazione strutturata con le forze dell’ordine. Non basta dichiarare attenzione: serve dimostrarla con atti concreti e con un dialogo aperto anche con l’opposizione, senza alzare muri o derubricare tutto a “strumentalizzazione”.

Mi auguro che da questo episodio nasca finalmente una presa di coscienza collettiva: non si può più ignorare che il tema sicurezza è, oggi più che mai, una priorità per tanti maranellesi. E Fratelli d’Italia – conclude la Consigliera di Fratelli d’Italia Goldoni –continuerà a chiederlo con forza, nel rispetto delle istituzioni ma con la fermezza che il momento impone”.