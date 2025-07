Un nuovo importante gesto di solidarietà a sostegno della sanità locale: il Lions Club Mirandola ha donato una poltrona elettrica multifunzionale al Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola diretto dalla dottoressa Elena Grossi.

La nuova poltrona, che può essere trasformata in barella, sarà collocata nell’area del triage del Pronto Soccorso e potrà essere utilizzata in caso di complicanze o necessità di trasferimento rapido del paziente. Grazie alla sua versatilità, il dispositivo consentirà di accompagnare l’assistito in ambulatorio per eventuali approfondimenti clinici in modo sicuro e confortevole.

“Desideriamo esprimere un sentito ringraziamento al Lions Club Mirandola per questa donazione che rappresenta un ulteriore segno di attenzione e vicinanza alla nostra comunità – dichiarano congiuntamente Annamaria Ferraresi, Direttrice del Distretto di Mirandola, e Giuseppe Licitra, Direzione sanitaria dell’Ospedale Santa Maria Bianca. – Dotazioni come questa ci consentono di migliorare l’accoglienza e la gestione dei pazienti in Pronto Soccorso, garantendo maggiore sicurezza e qualità dell’assistenza”.

L’Azienda USL di Modena ringrazia ancora una volta il Lions Club Mirandola, che di recente ha anche contribuito insieme ad altre associazioni all’acquisto del robot chirurgico per l’Ortopedia di Mirandola, per il costante impegno a supporto dell’Ospedale e della sanità del territorio.