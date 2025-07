Schianto a Cittanova, morta una donna di 32 anni

È morta la ragazza di 32 anni che viaggiava a fianco del conducente di una Volkswagen T-Roc coinvolta, ieri poco prima delle 17:00, in uno scontro frontale in via Emilia Ovest a Cittanova. Nonostante i soccorsi la donna, apparsa subito in gravissime condizioni, è morta durante il trasporto in ospedale a Baggiovara. Piantonato in nosocomio, dov’è stato ricoverato per ferite lievi, il conducente dell’auto: un 34enne. Ferite non gravi anche per il conducente dell’Audi Q3 coinvolta nel frontale, un uomo di 30 anni.

La Via Emilia è rimasta chiusa al traffico in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso. La Polizia locale dovrà ora ricostruire la dinamica dell’incidente, parrebbe comunque che la Volkswagen abbia effettuato un sorpasso azzardato, invadendo la corsia opposta e schiantandosi frontalmente contro l’Audi.