Nonostante il tempo incerto, sono confermate a Vignola le iniziative in occasione del 45esimo anniversario della strage alla stazione di Bologna in programma per sabato 26 luglio. Cambiano solo i luoghi, visto che, in via precauzionale, gli organizzatori hanno preferito spostare gli incontri e il concerto finale al coperto. Confermata anche la doppia cerimonia di intitolazione al “2 agosto 1980” della rotatoria della locale stazione dei treni e di svelamento di un monumento-memoriale alle vittime della strage.

Il programma della giornata di sabato 26 luglio comincia la mattina quando, alle ore 11.00, presso la Biblioteca Auris il noto scrittore Loriano Macchiavelli racconterà del suo libro “Strage” in dialogo con Marco Bini. L’incontro è a cura della Libreria La Quercia dell’Elfo. Alle ore 18.00, sempre presso la Biblioteca, si terranno i saluti istituzionali con l’intervento della docente universitaria Cinzia Venturoli, la testimonianza del vignolese Roberto Roncaglia che visse i fatti in prima persona, in quanto ufficiale medico in servizio militare di leva a Bologna, e il saluto della vice-presidente dell’associazione Familiari delle vittime della strage della stazione di Bologna Sonia Zanotti. Modera l’assessore alla Partecipazione del Comune di Vignola Enrico Panini. Alle 19.00, i presenti si sposteranno alla rotonda della stazione dove, alla presenza delle autorità civili e militari, si terrà la vera e propria cerimonia di inaugurazione con l’intervento dell’ideatore del monumento Cesare Bazzani e la lettura di poesie di Marco Bini e Matteo Fantuzzi. I rappresentanti delle istituzioni europee, nazionali e regionali presenti leggeranno i nomi delle 85 vittime della strage. Infine, alle ore 21.00, al Teatro Fabbri di Vignola, il concerto a ingresso gratuito dei Flexus insieme a Fulvia Gasparini e Antonio Tavoni. Grazie all’associazione “Magicamente liberi” sarà in funzione il bar della Biblioteca.

Infine l’ultimo appuntamento è per domenica mattina 27 luglio quando, in Sala consiliare del Municipio di Vignola, dalle ore 10.00, è in programma l’incontro con la scrittrice Maria Beatrice Masella che presenta i suoi libri “Irene e le 10 domande” e “Davanti a quel muro”, libri per bambini e ragazzi per far conoscere cosa accadde quel 2 agosto. L’iniziativa è a cura della Libreria Il Castello di Carta.