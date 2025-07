Lunedì 28 luglio lo sportello Hera di Castelnuovo Rangone aprirà al pubblico per l’ultima volta nei locali in cui attualmente si trova, in via Turati, presso la sede comunale. Da giovedì prossimo, 31 luglio, i clienti Hera saranno accolti al civico 42/B di viale Zanasi, in un nuovo locale completamente ristrutturato, con ambienti più accoglienti e funzionali, in cui i clienti potranno trovare risposta a ogni esigenza legata alle proprie forniture.

L’avvio del servizio nella sede di viale Zanasi avverrà con un nuovo orario di apertura su quattro giorni, anziché su tre come è stato finora: lo sportello sarà, infatti, a disposizione dei clienti lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8,30 alle 12,30.

Investire su clienti e territorio

Il nuovo sportello sarà più ampio, all’insegna della massima accoglienza nel percorso seguito dal cliente: dall’ingresso, alla sala attesa – più grande e con maggiore garanzia di privacy – fino alle postazioni di ricevimento e assistenza, che sono state portate complessivamente a tre, compresa una postazione di accoglienza, in cui i clienti potranno trovare una prima risposta alle proprie esigenze, prima di approfondire con consulenti dedicati.

Anche attraverso la realizzazione del nuovo sportello di Castelnuovo, la multiutility conferma il proprio impegno ad essere ancora più vicino ai clienti, garantendo loro servizi di qualità in uno spazio pensato per essere sempre accogliente e confortevole.

La relazione diretta con la comunità locale, del resto, è da sempre uno dei punti di forza del Gruppo, che solo in Emilia-Romagna conta oltre 70 sportelli (l’elenco è disponibile sul sito della multiutility: www.gruppohera.it). Sono inoltre sempre a disposizione di tutti i clienti lo sportello Hera OnLine, raggiungibile sempre dal sito, oltre che il servizio telefonico di consulenza commerciale al numero verde 800.999.500, con chiamata gratuita da telefono fisso e cellulare, dalle 8 alle 22 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8 alle 18.