In 1400, divisi sui tre concerti, hanno ascoltato le note dell’edizione 2025 di Albinea Jazz che ha fatto segnare un record come biglietti venduti.

Tanti gli applausi per gli artisti che si sono esibiti e che hanno mantenuto ad altissimi livelli la qualità di un Festival che ormai è entrato di diritto nell’olimpo italiano delle rassegne di questo genere musicale.

Oltre alla bravura dei musicisti (Alessandro “Asso” Stefana, James Carter Organ Trio e Mike Stern Band), il pubblico ha apprezzato la perfetta organizzazione e la bellezza delle location nei quali sono stati inseriti i concerti: il parco dei Frassini e la splendida Villa Tarabini.

I ringraziamenti vanno agli sponsor che hanno sostenuto ancora una volta la kermesse (Max Mara, Iren spa, Coopservice, Ferrari International, Palfinger Italia, Autofficine Corti, oltre allo sponsor tecnico Consorzio Parmigiano Reggiano), ai volontari della biblioteca e ai ragazzi di Albinea Live, alla famiglia Schmitt per l’ospitalità nel parco di Villa Arnò, ad Acid Tank per l’impronta contemporanea data alla prima serata del festival e a Caboose per la gestione del punto ristoro.

Inoltre molto apprezzata è stata la presenza, con un banchetto, di Apro Onlus, associazione senza fini di lucro che lavora quotidianamente per dare un sostegno alla sanità pubblica reggiana supportando tre reparti dell’Arcispedale Santa Maria Nuova: Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva, Medicina gastroenterologica e Radioterapia oncologica.