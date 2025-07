Per concludere in bellezza, EstaVezz 2025 propone tre serate tra musica, libri e tanto divertimento anche per i più piccoli.

Si parte domani sera, domenica 27 luglio, alle ore 21.30, quando sul palco sotto le stelle di Piazza della Vittoria si esibirà la banda musicale di Felina, di cui ricorre quest’anno il 155° anniversario di fondazione, con un repertorio musicale vario ed interessante che spazia dalle più caratteristiche sonate per banda a brani di musica leggera, classica e famose colonne sonore. La banda di Felina si è esibita in numerosissimi concerti in Italia ed all’estero, dove da anni ha iniziato una serie di gemellaggi musicali.

Lunedì sera EstaVezz si sposta a Pecorile con il secondo appuntamento vezzanese di Baracca e Burattini. Il 28 luglio, alle ore 21.30, nel cortile sul retro della chiesa parrocchiale, andrà in scena “Favole in Tavola” con e di Pina Irace de Le invenzioni inutili. In caso di pioggia lo spettacolo non si fermerà e avrà luogo nel teatrino dell’oratorio di Pecorile.

Martedì 29 luglio, alle ore 21.30, si torna in Piazza della Vittoria con la presentazione del nuovo libro dello storico Massimo Storchi, “Buon compleanno Duce”. Un romanzo che immerge il lettore in un’Italia in cui il fascismo non è mai stato sconfitto.

Tutte le serate di EstaVezz, cartellone di eventi culturali organizzato dall’Amministrazione Comunale di Vezzano sul Crostolo grazie alla sponsorizzazione di IREN e al contributo di Assicoop Emilia Nord, sono ad ingresso libero e gratuito.