Settimana da incorniciare per il nuoto modenese in occasione delle finali dei campionati regionali di categoria, con gare combattute, tempi da applausi e tanti atleti qualificati ai prossimi campionati italiani giovanili di Chianciano.

Gli Amici del Nuoto VVF Modena fanno incetta di titoli con 7 ori, 1 argento e 1 bronzo. Super Thomas Pasotti (R1) che domina dorso e stile libero (100, 200, 400, 800, 1500), mentre Susanna Rossi (Cadetti) si prende i 200 e 400 misti. Nicolò Toto (R1) chiude secondo nei 200 rana e terzo nei 100.

Maranello Nuoto parte forte grazie ai fratelli Bartolacelli: Riccardo si porta a casa due ori nei 400 e 1500 stile libero junior, oltre a un argento nei 200 dorso e il quarto posto nei 100 dorso con il tempo limite per gli italiani. La sorella Maia conquista il suo primo argento in vasca lunga nei 100 dorso, mostrando grande determinazione. Brilla anche Marc André Di Domenico, con tre medaglie: bronzo nei 100 farfalla, poi argento negli 800 e 1500 stile libero, in entrambe le gare preceduto da Pasotti. A completare il quadro dei qualificati ai tricolori c’è anche Arianna Blasi, che centra il pass nei 200 farfalla.

Ottime prove anche per Sweet Team Modena, trascinato da Elettra Calanca, oro nei 100 farfalla cadetti e triplo argento nei 200-400 stile e 200 farfalla. Bene anche Riccardo Negri, due volte argento nei 100 e 200 farfalla junior, e Greta Bortolini, bronzo nei 200 dorso.

Per NS Emilia, titolo nei 200 stile libero con Michele Leprai, che chiude anche terzo negli 800. Sul podio anche Alessandro Bellei (50 e 100 farfalla), Giada Ciocci (100 farfalla e 400 stile), Elly Selma Claesson (argento nei 1500, bronzo nei 400), e Denis Fagnini, secondo nei 50 rana.

Il Team Nuoto Modena festeggia l’oro con Martina Mecugni, che fa doppietta nei 50 e 100 stile libero senior. Medaglie anche per Riccardo Quilletti (800 stile), Carlo Alberto Baraldi, bronzo nei 100 dorso e argento nei 50.

Infine, il Circolo Sportivo GDF Modena sale sul podio con Ines Djebali, bronzo nei 200 rana cadetti, e Valeria Fontana, seconda nei 400 misti.