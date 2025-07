Dopo NEK HITS – LIVE 2025, il tour con cui sta attualmente attraversando tutta l’Italia, portando dal vivo i brani più amati di oltre trent’anni di carriera, NEK Filippo Neviani, da marzo 2026, si esibirà live in Italia e in Europa, con NEK HITS – EUROPEAN TOUR e farà tappa al Teatro EuropAuditorium di Bologna il 30 marzo 2026.

Le nuove date daranno ai fan europei e italiani la possibilità di rivivere tutta l’energia di NEK, che torna in tour in Europa dopo cinque anni. Una serie di spettacoli che celebrano la potenza della musica dal vivo, tra grandi successi e arrangiamenti rinnovati.

Durante il tour, infatti, NEK ripercorrerà tutte le più grandi hit della sua carriera, da brani indimenticabili come Laura non c’è, Fatti avanti amore, Lascia che io sia, Almeno stavolta, Se io non avessi te, Unici, Sei grande, Se una regola c’è, la cover di Se telefonando, eseguita per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo nel 2015, e ancora Sei solo tu, Uno di questi giorni, Ci sei tu e E da qui e tante, tante altre!

Biglietti già in vendita attraverso i circuiti Vivaticket e Ticketone.

PREZZI BIGLIETTI: Platea € 79,00 – II Platea € 75,00 – Platea laterale € 65,00 – I Balconata € 59,00 – II Balconata € 49,00.