La Croce Rossa Italiana e il Comune di Castel d’Aiano compiono un importante passo avanti nella tutela della salute pubblica: sono stati installati defibrillatori automatici esterni (DAE) in tutte le frazioni del territorio comunale.

Questa iniziativa, fortemente voluta dalle parti, mira a rendere Castel d’Aiano un comune cardio protetto, garantendo un intervento tempestivo in caso di emergenze cardiache.

L’installazione dei defibrillatori rappresenta un investimento strategico, sviluppato in collaborazione con la Centrale di Emergenza 118 finalizzata ad aumentare la sicurezza di tutta la popolazione con particolare attenzione ai luoghi pubblici ad alta frequentazione.

Ogni dispositivo è facilmente accessibile e corredato da chiare istruzioni per l’uso, consentendo anche ai non addetti ai lavori di intervenire in situazioni critiche prima dell’arrivo dei soccorsi professionali, interventi che con le attuali procedure della CE 118 possono essere teleguidati e assistiti in tempo reale.

Il progetto non si limita alla semplice dotazione di dispositivi salvavita: sono stati organizzati corsi di formazione per i cittadini e il personale delle scuole, delle associazioni sportive e delle attività commerciali.

L’obiettivo è quello di diffondere la cultura della prevenzione e della prontezza d’intervento, aumentando le possibilità di salvare vite in caso di arresto cardiaco improvviso.

“Con questa iniziativa vogliamo dimostrare quanto la sicurezza e la salute dei nostri cittadini siano una priorità – spiega Luca Lolli, Consigliere comunale che ha seguito il progetto e referente del gruppo di CRI di Castel d’Aiano – arrivando così a 10 defibrillatori di cui 5 pubblici, distribuiti su ogni frazione oltre al capoluogo in teche climatizzate e allarmate, e 5 ad accesso programmato in spazi privati. Insieme, possiamo fare di Castel d’Aiano un modello di comunità attenta, preparata e sicura”.

Ogni minuto è prezioso in caso di emergenza cardiaca e avere un defibrillatore vicino può fare la differenza tra la vita e la morte.

La Croce Rossa Italiana e l’Amministrazione Comunale invitano tutta la cittadinanza a partecipare attivamente ai corsi di formazione laici e gratuiti e a prendere visione delle semplici ed intuitive postazioni DAE distribuite sul territorio.