Quattro elettrocardiografi per un valore complessivo di 7mila 600 euro, sono stati donati al Distretto di Castelnovo né Monti grazie al Memorial Idea Giroldini e all’associazione Sa.Re. I nuovi strumenti saranno impiegati nelle quattro Case della Comunità di Castelnovo ne’ Monti, Carpineti, Villa Minozzo e Toano. La consegna è avvenuta ieri alla Casa della Comunità di Toano alla presenza dei responsabili Ausl, dei rappresentanti delle quattro Amministrazioni comunali coinvolte e dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Reggiano, dei referenti dell’associazione e del Patron del Memorial, Ovidio Cocconi.

Il Memorial Giroldini, torneo di golf che ogni anno si svolge a inizio giugno al Circolo Matilde di Canossa, fin dalla nascita si è dato la missione di promuovere iniziative benefiche a favore di Onlus, Ospedali ed Enti Assistenziali, allargando ulteriormente il sostegno a realtà non – profit finalizzate al soddisfacimento di bisogni socialmente rilevanti. Per questo obiettivo il signor Cocconi e la figlia Daniela hanno a suo tempo attivato la Fondazione Memorial Idea Giroldini. La missione del torneo, giunto quest’anno alla 23° edizione, é quella di raccogliere fondi da devolvere in maniera solidale in ricordo di Idea Giroldini, donna di notevole generosità e grande appassionata di Golf e della mamma Lina, da sempre sostenitrice del Memorial. Nell’edizione 2025 parte dei fondi raccolti è stata utilizzata appunto per l’acquisto dei quattro Elettrocardiografi.

La donazione effettuata dalla famiglia Cocconi per il tramite di Sa.Re onlus è costituita da 4 elettrocardiografi carrellati a 12 derivazioni, utilizzati per rilevare e registrare l’attività elettrica cardiaca. L’analisi di queste derivazioni consente una visione completa e dettagliata del funzionamento del cuore e permette ai medici specialisti di fare diagnosi e di monitorare le condizioni cardiache. Gli strumenti donati sono predisposti per il collegamento in rete, tramite il quale sarà possibile archiviare i tracciati, condividerli con specialisti cardiologi e cardiochirurghi e permettere consulenze e consulti anche da remoto.

“Come per le edizioni precedenti – spiega Cocconi – la donazione é stata resa possibile grazie al contributo economico di numerose imprese, molte del nostro territorio, che ogni anno sponsorizzano questo evento sportivo benefico condividendone in pieno la missione e grazie al generoso apporto di tanti amici. Grazie a tutti coloro, che unendosi a noi in questa iniziativa sportivo-solidale, anche quest’anno ci hanno consentito di raggiungere i nostri traguardi solidali. Il ricordo e la solidarietà, unitamente allo sport, sono e restano infatti i veri protagonisti del Memorial Giroldini”.

“Grazie di cuore a Sa.Re onlus e alla famiglia Cocconi – ha detto il Direttore Generale di Ausl IRCCS Reggio Emilia, Davide Fornaciari -. Vi siamo riconoscenti per questa incessante attenzione alle necessità di chi ogni giorno dedica la propria professionalità e il proprio impegno alla tutela della salute dei pazienti. L’inserimento degli elettrocardiografi nelle Case della Comunità, assieme alla presenza nelle stesse di specialisti in cardiologia, rientra nel più ampio progetto di prossimità delle cure che tende ad avvicinare gli specialisti e le prestazioni sanitarie ai luoghi di domicilio e residenza dei cittadini. Quest’iniziativa prevista dalle normative nazionali e regionali è importante e vantaggiosa per i territori delle Aree Interne, quali il nostro Appennino Reggiano, che presentano particolari situazioni in relazione all’estensione dei territori, alla ridotta densità abitativa e alla elevata età media dei cittadini residenti”.