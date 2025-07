Sono quelli installati nel tardo pomeriggio di ieri, al e in (angolo Via Torino), alla presenza di Giuseppe Daviddi Sindaco di Casalgrande, degli Assessori , Marco Cassinadri e e del Consigliere Raffaello Medici, unitamente ai volontari di EMA Emilia Ambulanze, i veri ‘deus ex machina’ dell’iniziativa ‘ ‘.

Progetto che incontra il patrocinio e sostegno dell’Amministrazione Comunale e che ha l’obiettivo di dotare ’ di Casalgrande di questi dispositivi salvavita.

I DAE installati ieri sono stati acquistati grazie al ricavato della cena del 12 aprile scorso al Parco Liofante di Salvaterra organizzata da Proloco Casalgrande (quello installato al Parco Amarcord), e dal musical “ ̀ ” a cura della compagnia amatoriale ‘Parentesi Aperta’ del febbraio scorso e del concerto “ ” del marzo 2025.

Con l’installazione di questi due nuovi Defibrillatori Semiautomatici Esterni, il .

Ma ‘Casalgrande for Life’ non si ferma qui. L’obiettivo di ’ è sempre più vicino!