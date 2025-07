Nella notte tra lunedì e martedì i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Modena hanno arrestato in flagranza di reato un 31enne residente nel capoluogo poiché sorpreso al di fuori della propria abitazione, luogo in cui era sottoposto alla misura della detenzione domiciliare per aver commesso in passato reati contro il patrimonio.

I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio finalizzato a prevenire e reprimere reati in genere, hanno effettuato una verifica di routine nei confronti del giovane. La misura dalla quale quest’ultimo era gravato gli avrebbe imposto di non allontanarsi dal suo domicilio senza una preventiva autorizzazione da parte dell’Autorità giudiziaria, prescrizione che nella circostanza in esame era stata impunemente disattesa.

L’uomo, infatti, aveva lasciato la propria abitazione per poi farvi ritorno, alla guida della propria autovettura, solo una volta informato circa la presenza dell’equipaggio, adducendo futili motivazioni per giustificare la propria condotta illecita e tentando goffamente di mascherare uno stato di evidente ubriachezza. I Carabinieri lo hanno conseguentemente sanzionato penalmente per guida in stato d’ebbrezza visto l’esito positivo al test effettuato con l’etilometro.

A seguito dell’udienza di convalida, per il 31enne si sono aperte le porte del carcere.