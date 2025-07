“La decisione della Regione Emilia-Romagna di dichiarare lo stato di crisi regionale a seguito degli eventi meteo estremi del 16 e 17 giugno rappresenta un atto necessario e concreto, a sostegno delle comunità duramente colpite da un fenomeno tanto violento quanto imprevedibile”. Così il Sindaco di Sassuolo, Matteo Mesini, commenta il decreto firmato oggi dal Presidente della Regione, Michele De Pascale.

Il provvedimento, valido per 180 giorni a partire dal 16 giugno, riguarda 28 Comuni tra cui Sassuolo, interessati da allagamenti, frane e danni diffusi. Permetterà di attivare misure straordinarie per interventi urgenti e di messa in sicurezza.

“Anche il Comune di Sassuolo – prosegue Mesini – si è attivato fin da subito per trasmettere alla Regione la richiesta formale, oggi accolta. Ringrazio il Presidente De Pascale, la Sottosegretaria Rontini e la Giunta regionale per l’attenzione riservata ai territori e per la tempestività dimostrata nel rispondere a un’emergenza che ha avuto conseguenze importanti anche nella nostra città.

La violenza delle precipitazioni ha messo in crisi i sistemi di drenaggio urbano, causando allagamenti, smottamenti, danni a infrastrutture e proprietà private. Ora sarà possibile attivare le prime misure per il ripristino e la messa in sicurezza”.

“Come amministrazione comunale – conclude il Sindaco – siamo pronti a fare la nostra parte, collaborando con Regione, Protezione civile e tutti i soggetti coinvolti, per intercettare ogni risorsa utile alla tutela del territorio e alla gestione delle conseguenze di questa emergenza”.