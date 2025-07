Ieri in serata il soccorso alpino è intervenuto nel comune di Villa Minozzo in località Monteorsaro, dove una 15enne di Reggio Emilia, mentre si trovava su di una sopraelevata in legno in un campo scout, è caduta da circa 2 metri riportando politrauma e trauma alla rachide.

Sul posto sono giunti i tecnici della squadra monte Cusna, dove era presente un medico. I soccorritori hanno stabilizzato la giovane e vettorato EliPavullo per individuare più celermente il target. Successivamente la giovane è stata imbarellata e imbarcata sull’elisoccorso per il trasporto in codice di media gravità all’ospedale di Parma. Presenti anche gli operatori sanitari dell’ambulanza Croce Verde Villa Minozzo.

Conclusa positivamente anche la seconda operazione di soccorso della giornata per la stazione Monte Cusna del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna. Due giovani escursioniste reggiane, che si erano smarrite in tarda serata nella zona del rifugio Santa Maria, sul versante di Busana del monte Ventasso, sono state ritrovate e raggiunte da una squadra di tecnici del SAER.

Le due ragazze avevano perso l’orientamento a causa dell’arrivo del buio e quindi hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. Una squadra del Soccorso Alpino, tra cui era presente un medico, una volta localizzate, ha verificato le loro condizioni sanitarie che sono risultate buone. Le due ragazze sono poi state accompagnate in zona sicura. Presenti anche i Carabinieri della stazione di Ramiseto.