È pronta a partire da Bologna, nella serata di oggi, la colonna mobile regionale del volontariato, direzione Tor Vergata, per portare il contributo e la collaborazione della Protezione civile dell’Emilia-Romagna al Giubileo dei giovani in corso di svolgimento a Roma.

Sono complessivamente 60 le volontarie e i volontari, parte dei Coordinamenti provinciali di Protezione civile di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena Modena, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini e dell’Associazione nazionale dei carabinieri, oltre a cinque funzionari dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e di Protezione civile, che, da domani, saranno impegnati nella Capitale nell’assistenza alle centinaia di migliaia di ragazzi che stanno arrivando da tutto il mondo per partecipare all’incontro e alla messa di Papa Leone XIV domenica 3 agosto.

La manifestazione – uno degli eventi centrali del Giubileo – sarà ospitata in un’area di oltre 521mila metri quadrati, accessibile attraverso tre varchi di ingresso, organizzata per ospitare l’enorme afflusso atteso in questa occasione.

L’assistenza e il supporto ai pellegrini sono garantiti e coordinati dal Dipartimento nazionale di Protezione Civile con un sistema organizzativo che vede in campo oltre 3mila volontari di protezione civile, provenienti da tutto il paese, a cui si aggiungono un migliaio di agenti tra polizia locale, forze dell’ordine e Vigili del Fuoco.