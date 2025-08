‘Contea Pepoli A.D. 1340’ è la rievocazione storica che punta a valorizzare la storia di Castiglione legata ai conti Pepoli, la famiglia che ha governato il feudo per oltre tre secoli, fino a tutto il Settecento, lasciando la sua impronta sul territorio. Il 1340 è l’anno in cui i Pepoli acquistano Castiglione e i territori circostanti dai Conti Alberti. Durante la rievocazione si metterà in scena il momento del passaggio di proprietà.

L’idea era nata nel 2022 dalla volontà di Paolo Cesari e di sua moglie Marina Ghidirim, grandi appassionati di storia, in particolare di quella locale. Insieme all’associazione culturale Terra Nostra hanno dato vita all’evento che riporta il borgo agli antichi splendori.

Sabato 2 agosto, oltre al corteo, sarà possibile assistere allo spettacolo degli sbandieratori, trampolieri e giocolieri di strada. Non mancheranno momenti per bambini e l’enogastronomia con menù medievale. Il tutto sotto al nobile Palazzo Pepoli, imponente testimonianza della presenza dei conti in Appennino.