È deceduta questa mattina, 1 agosto 2025, per un malore improvviso, Concetta Tornatore, professoressa di Disegno dal Vero e Discipline pittoriche, 72 anni, docente al liceo artistico ‘Gaetano Chierici’: scuola alla quale ha dedicato tutta la sua carriera lavorativa, in quiescenza da pochi anni. La professoressa Tornatore abitava a Bagnolo.

Lascia tutti i colleghi del Chierici, i suoi studenti, che amava moltissimo, nello sgomento. La dirigente, Elena Ferrari e tutta la scuola, si uniscono al dolore della famiglia, si stringono in un grande abbraccio verso di lei per l’ultimo saluto e nel cordoglio verso i suoi cari, in particolare, le figlie: Sara e Silvia Fornaciari e le nipoti Agata e Melissa.

Concetta Tornatore, originaria di Potenza, aveva studiato all’accademia di Belle Arti di Roma, insegnato per qualche anno a Bologna poi si era trasferita a Reggio, poiché entrata di ruolo al Chierici, e qui è rimasta, innamorata della scuola e della città. “Era una mente libera e creativa – dice la figlia Sara – una mamma e una nonna orgogliosa del suo lavoro e delle sue nipoti a cui voleva un bene dell’anima. Amava tantissimo i suoi studenti, dai quali era ricambiata con grande affetto. Con molti di loro era rimasta in contatto e li vedeva ancora. Ha partecipato con le sue classi a diverse mostre, concorsi e progetti, lavorando anche in orario extracurricolare. Ricordo, fra i tanti, il progetto per le decorazioni e la pittura delle panchine del Parco Augusto di Novellara. Era attivissima. Era impegnata e grata al suo lavoro, grata di poter lavorare con tutta la passione del mondo. Esprimeva la sua creatività anche nella vita privata in ogni modo, a casa costruiva diversi oggetti d’ogni tipo con materiale riciclato”.

Fra le colleghe e i colleghi, un ricordo commosso per tutti, della docente di Discipline Pittoriche, Savina Lombardo: ”Per me è stata un grande esempio di professionalità oltre che una carissima amica. Sono profondamente addolorata, non ci sono parole…”.

La salma di Concetta Tornatore è stata esposta, venerdì primo agosto, alle 14, nella camera ardente della Croce Verde di Reggo Emila. La Casa Funeraria Croce Verde sarà aperta dalle 8,00 alle 19,00.

I funerali si svolgeranno sabato 2 agosto alle ore 15.30, partendo dalla Casa Funeraria Croce Verde in via della Croce Verde, 1 a Reggio Emilia, quindi si proseguirà per il cimitero nuovo di Coviolo in attesa di cremazione.