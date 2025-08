«Siamo soddisfatti della riapertura del ponte Veggia in anticipo sui tempi stabiliti: un esempio di come il gioco di squadra e una sinergia di tutti gli attori coinvolti porti a risultati concreti e tangibili. Proprio per questo ora è necessario che questo modello di confronto collaborativo venga esteso anche ad altri ambiti per un miglioramento di tutte le infrastrutture e di tutti i servizi».

È Fabio Ferrarini, responsabile della Zona di Sassuolo per Lapam Confartigianato, a commentare con queste parole la riapertura al transito del ponte Veggia, puntando i riflettori in particolare sul modello di lavoro tramite cui si è arrivati a una soluzione che ha rispettato le tempistiche disposte.

«Abbiamo diversi temi da affrontare per il futuro del distretto – continua e conclude Ferrarini –, motivo per cui è necessario sedersi a un tavolo di confronto quanto prima per programmare gli interventi più urgenti. Quanto fatto per il ponte Veggia deve essere solo il primo passo, perché ora è necessario che i momenti di colloquio vengano estesi e attuati anche su altri fronti: penso, ad esempio, a quanto si sta facendo per l’Hub urbano.

Anche alla luce di un possibile sviluppo turistico del distretto, è necessario che vengano istituiti altri tavoli di confronto per migliorare diversi aspetti della viabilità, come ad esempio il raddoppio della Pedemontana, la concreta valutazione di un terzo ponte per una fluidità migliore del traffico. Senza dimenticare il collegamento autostradale Campogalliano-Sassuolo, così da agevolare ancora maggiormente gli spostamenti e rendere il traffico sempre più fluido, facilitando l’arrivo dei turisti in tutta la nostra zona. Come associazione siamo pronti a dialogare in maniera costruttiva come sempre fatto: dato che l’approccio partecipativo avuto per quanto concerne il ponte Veggia ha funzionato, ci auguriamo che diventi un modello da replicare in altre situazioni».