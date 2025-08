Martedì 5 agosto 2025, alle 21, prosegue, nella corte del Castello di Spezzano la rassegna “Note di notte”. Ospiti della serata i Flexus in concerto con “Stelle, satelliti, fuochi che s’accendono”

I Flexus diventano una piccola orchestra arricchita da strumenti ad arco e a fiato. Il concerto attraversa le storiche canzoni del gruppo, i capolavori della musica d’autore italiana fino ad arrivare a pagine di musica classica e colonne sonore in una veste completamente inedita che privilegia sonorità acustiche.

I Maestri Rocco Malagoli, violinista, e Matteo Montanari, violoncellista, impegnati da oltre vent’anni con le maggiori orchestre europee, dialogano musicalmente con i Flexus. Le pagine di Ennio Morricone, Nino Rota, Astor Piazzolla, Antonio Vivaldi, John Williams si avvicinano ai brani del gruppo, di Lucio Dalla, Franco Battiato, Edoardo Bennato e Fabrizio De Andrè, in un concerto coinvolgente costellato da brani senza tempo, a cura dell’associazione culturale Caotica Musique. L’ingresso è libero e gratuito.

Gli appuntamenti con la musica di qualità di “Note di notte” sono proposti dall’associazione Quelli del ’29, coinvolgendo altre associazioni, in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese e con il sostegno di Fondazione di Modena, nell’ambito del bando “Mi Metto all’Opera 2025”.

La rassegna musicale termina venerdì 15 agosto con il tradizionale Concerto di Ferragosto, dedicato quest’anno ad omaggiare i Chicago, con brani jazz, rock e progressive estratti dai primi dischi e riarrangiati per l’ensemble di fiati dell’associazione Amici della Musica Nino Rota.

Durante gli eventi sarà disponibile al Castello anche il servizio bar gestito dai volontari di AVF (Associazione Volontari Fiorano).

L’ingresso è come sempre fino ad esaurimento posti disponibili in corte. In caso di maltempo gli eventi si svolgono in Sala delle Vedute (99 posti), con accesso per ordine di arrivo.

Per info: castellospezzano@gmail.com o 335440372.