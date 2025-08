Il cordoglio del Sindaco di Bologna, Lepore: “A nome mio e dell’Amministrazione comunale tutta esprimo il più profondo cordoglio alla famiglia Bonamico per la perdita di Marco. È stato uno dei protagonisti indiscussi della pallacanestro italiana negli anni ‘70 e ‘80. Profondamente legato alla nostra città, soprattutto alla Virtus in cui ha giocato numerose stagioni, vincendo anche due scudetti e due Coppe Italia, ma ha militato un anno anche in Fortitudo. Ricordiamo inoltre i successi con la nazionale italiana, l’argento alle olimpiadi di Mosca del 1980 e il titolo europeo a Nantes nel 1983. Bologna oggi piange non solo un grande campione sportivo, ma anche un grande uomo, che si è sempre speso per gli altri, ultimo esempio in ordine temporale il programma di allenamento studiato per far tornare in forma le persone che avevano contratto il Covid”.