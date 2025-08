Dopo il successo della serata con Katia Ricciarelli, Etra Festival propone Gianmarco Tognazzi: l’appuntamento, gratuito, è per sabato 9 agosto alle ore 21 in Piazza dei Contrari a Vignola.

Etra Festival, con la direzione artistica di Andrea Candeli, è organizzato con il sostegno di Fondazione di Vignola e Fondazione di Modena, in collaborazione con Laboratorio Culturale Aps, Poesia Festival, Artinscena e con il patrocinio del Comune di Vignola.

La rassegna, giunta alla dodicesima edizione, propone un programma trasversale che intreccia linguaggi artistici differenti e ospita nomi noti del panorama culturale italiano.

Sabato 9 agosto, Gianmarco Tognazzi sarà in scena con Paul McCartney e i Beatles. Due leggende!, uno spettacolo tra musica e narrazione che ripercorre la straordinaria avventura dei Beatles attraverso la figura di Paul McCartney. Tognazzi darà voce all’anima creativa del musicista, alternando racconto e suggestioni biografiche, accompagnato dal Trio Saverio Mercadante.

Gianmarco Tognazzi, attore e conduttore, debutta negli anni ’80 dopo le prime esperienze accanto al padre Ugo. Alterna cinema, teatro e televisione, affermandosi in pellicole come Romanzo criminale, I laureati ed Ex. Lavora con registi come Bellocchio, Placido e Soavi e partecipa a numerosi progetti teatrali e televisivi di successo; negli ultimi anni è anche impegnato come conduttore e docente di recitazione.

Etra Festival prosegue poi con Ettore Bassi che salirà sul palco giovedì 14 agosto con Storie di Tango, mentre sabato 23 agosto sarà la volta di Sand Nature, performance di Paolo Carta, artista visivo che attraverso la sand art racconta la forza rigeneratrice della natura.

Chiude la rassegna giovedì 28 agosto l’anteprima del Poesia Festival, serata dedicata alla poe-sia in collaborazione con la storica manifestazione.

Tutti gli spettacoli nell’ambito di Etra Festival sono ad ingresso gratuito e libero fino ad esaurimento posti. Il programma completo e tutti gli aggiornamenti sono disponibili sul sito della Rocca di Vignola, www.roccadivignola.it.