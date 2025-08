Domani, martedì 5 agosto, alle ore 21:00, Piazza Mazzini ospiterà il concerto dei PDuRN, un trio che si distingue per il suo originale approccio alla musica, combinando la tradizione jazzistica con le affascinanti sonorità folk di matrice irlandese, norvegese e scozzese.

Composto da Daniele Nasi al sax, Giancarlo Patris al contrabbasso e Margherita Parenti alla batteria, il trio PDuRN nasce inizialmente con l’intento di riarrangiare in chiave moderna brani della tradizione jazz. Tuttavia, la passione condivisa per la musica folk e il jazz europeo ha presto guidato il progetto in una nuova direzione, portando alla creazione di un suono peculiare e alla scrittura di brani originali che risentono fortemente di questo percorso sonoro.

Il risultato è un’identità musicale ricca di personalità e colori variegati, dove le contaminazioni folk, free e rock si intersecano con la solida formazione jazz e classica dei tre musicisti. Le melodie, che fungono da guida, lasciano ampio spazio a improvvisazioni individuali e collettive, in una continua ricerca di un’unica voce dalle molteplici sfaccettature.

Il concerto dei PDuRN si preannuncia come un viaggio sonoro avvincente e fuori dagli schemi, un’esperienza musicale che saprà sorprendere e coinvolgere il pubblico del Guastalla Jazz Festival.

L’evento è ad ingresso è gratuito.

Per maggiori informazioni: Ufficio Cultura del Comune di Guastalla

Tel: 0522 839761 Email: ufficiocultura@comune.guastalla.re.it