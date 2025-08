Ammontano a 6,8 milioni di euro le risorse che la Camera di commercio dell’Emilia mette a disposizione delle imprese con i nuovi bandi approvati dalla Giunta camerale.

“Anche quest’anno – spiega il Presidente della Camera di commercio dell’Emilia, Stefano Landi – abbiamo reso disponibili una parte di risorse straordinarie, per sostenere un tessuto imprenditoriale e altre realtà del territorio in una fase molto delicata per la nostra economia, che risente sia di un quadro di relazioni internazionali che presenta inedite tensioni sia, in specifico, delle incertezze che gravano sugli scambi commerciali con gli Stati Uniti”.

Nell’ambito dei bandi già approvati, la cifra più consistente è riservata al sostegno dei processi di innovazione tecnologica e digitale delle imprese.

“E’ un capitolo – osserva Landi – che anche nel 2024 aveva assorbito la quota più consistente degli investimenti camerali, ed è una scelta che nasce da bisogni espressi chiaramente dalle imprese e, contemporaneamente, dalla volontà di imprimere un’accelerazione a percorsi di ammodernamento dai quali dipende in modo sempre più evidente la competitività del nostro sistema imprenditoriale”.

Rilevanti anche le risorse destinate all’efficientamento energetico delle imprese, che include anche i progetti finalizzati ad incrementare l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e la creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili.

La cifra, in questo caso, si attesta a poco meno di 1,6 milioni di euro, “con l’obiettivo – spiega Landi – di concorrere ad abbattere i costi degli approvvigionamenti di energia e, contemporaneamente, di irrobustire i percorsi delle imprese orientati alla sostenibilità ambientale”.

E’ proprio a quest’ultimo capitolo che si lega, tra l’altro, anche l’investimento di 750.000 euro per sostenere le imprese nell’ottenimento di quelle certificazioni ambientali, etiche e sociali che appaiono sempre più importanti per accedere ad altre risorse messe a disposizione sia da enti pubblici che dal sistema bancario”.

In una stagione segnata dalle difficoltà che scontano gli scambi commerciali con l’estero, assume poi un significato particolare l’entità delle risorse destinate ai processi di internazionalizzazione e ai percorsi di preparazione delle imprese ad affrontare i mercati esteri grazie all’implementazione degli strumenti digitali utili a questo scopo.

Complessivamente si tratta di 1,45 milioni di euro, di cui due terzi finalizzati a sostenere la partecipazione delle nostre imprese a fiere internazionali in Italia e ad analoghi eventi all’estero.

Il quadro dei bandi camerali include anche un importante investimento per lo sviluppo delle comunità locali e, in particolare, delle micro, piccole e medie imprese.

Un milione di euro, infatti, è destinato a queste realtà, con particolare riferimento a quelle del commercio, della cura della persona e dell’artigianato artistico e tradizionale.

“E’ evidente – conclude Landi – che l’obiettivo è quello di accrescere gli elementi di attrattività del territorio, sostenendo quelle piccole realtà imprenditoriali che, peraltro, svolgono una funzione sociale molto rilevante, essendo presenti in comunità entro le quali la creazione di lavoro e di servizi rappresenta, molto spesso, una condizione essenziale per evitare fenomeni di abbandono e per valorizzare risorse locali che appartengono alla storia di questi luoghi e delle persone che in essi risiedono”.