C’è tempo fino al 20 agosto per prenotarsi al banchetto in costume di “Festa a Castello”, la manifestazione biennale che riporterà il prossimo 13 settembre le atmosfere del Rinascimento a Castelvetro, giunta alla sua 18a edizione, organizzata dall’associazione Dama Vivente in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Un tuffo nel Cinquecento con il tradizionale banchetto in costume, a rievocazione di quello organizzato alla corte dei Rangoni in onore del poeta Torquato Tasso durante il suo soggiorno a Castelvetro nel 1564. Durante la serata i partecipanti potranno immergersi nell’atmosfera dell’epoca gustando cibi tradizionali serviti da popolani e fantesche. Per la prima volta anche chi non sarà in costume potrà vivere le suggestioni dell’epoca e assistere agli spettacoli di giocoleria, fuoco, danze storiche e sbandieratori nel centro storico di Castelvetro allestito per l’occorrenza.

Vista la singolarità dell’evento e le numerose richieste, per partecipare alla cena è d’obbligo indossare l’abito in stile rinascimentale e prenotarsi all’Ufficio cultura del Comune di Castelvetro entro il 20 agosto: telefono WhatsApp 329 7504701, dal lunedì al venerdì, ore 10-12:30. Ingresso: adulti 35 euro; bambini 7-12 anni 15 euro; bambini fino a 6 anni gratuito.