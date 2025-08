Il prossimo appuntamento della rassegna “Note e Arte nel Romanico” si terrà giovedì 7 agosto, alle ore 19, presso la Chiesa Parrocchiale “Beata Vergine Assunta” di Pievepelago con un concerto dedicato al repertorio sacro.

I protagonisti saranno il basso baritono Lorenzo Barbieri e l’organista Stefano Pellini con il programma “Panis Angelicus”, un emozionante elogio alle composizioni sacre più celebri del panorama europeo tra il Settecento ed il Novecento.

Partendo dalle delicate note di “Vergin tutt’amor” di F. Durante e dalla dolcissima “Ave Maris Stella” di G. Paisiello, verranno poi proposte composizioni per organo solo, come la solenne “Entrata Pontificale” di M. E. Bossi e pagine sacre più vicine ai giorni nostri, come il rinomato “Panis Angelicus” di C. Franck. Il programma si chiuderà con il coinvolgente “Tantum ergo” di F. P. Tosti.

Presso la suggestiva cornice della Chiesa dei Santi Donnino e Francesco (Seminario) di Fiumalbo si terrà il nono concerto della rassegna venerdì 8 agosto alle ore 19, con il Gruppo Vocale A.d.A. diretto da Lorenzo Perugini. Con il programma “Note d’estate” il coro, composto unicamente da voci femminili, sotto la direzione del loro Maestro Lorenzo Perugini, daranno vita a una selezione di brani tradizionali e celebri rivisitati in chiave più moderna, creando melodie solenni ed emozionanti.

Tutti i concerti della rassegna “Note e Arte nel Romanico” sono ad ingresso libero, senza prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili.