Nel primo anno del mandato amministrativo, il Comune di Formigine ha intercettato risorse straordinarie per circa 2 milioni di euro, provenienti da bandi regionali, ministeriali e fondazioni, destinate a progetti in ambito educativo, culturale e sociale.

Uno dei principali ambiti di intervento è quello educativo e per l’infanzia, con finanziamenti che ammontano a oltre 1,1 milioni di euro. Spiccano i 900mila euro ottenuti dalla Fondazione di Modena per la costruzione del nuovo polo per l’infanzia 0-6 anni Prampolini di Casinalbo, a cui si aggiungono oltre 340mila euro dalla Regione Emilia-Romagna per sostenere l’accesso ai servizi educativi per i più piccoli. Grazie a questi contributi, con 29 nuovi posti la percentuale di copertura delle domande per il nido è salita fino al 90%

Nel settore culturale, il Comune ha ricevuto 60mila euro dalla Fondazione di Modena per il progetto “A riveder le stelle”, un progetto unitario che ha trasformato la città in un grande palcoscenico culturale. Tra gli eventi più rilevanti: IDEA – Festa del pensiero, Spazi Eletti, la rassegna per ragazzi Meraviglie, Festival Giovanili e gli spettacoli del Settembre formiginese. Sempre in ambito culturale e 11.250 euro dal Ministero del Turismo per il Settembre Formiginese.

Anche la legalità e la memoria storica rappresentano un asse strategico: oltre 72mila euro dalla Regione sono destinati al secondo stralcio dei percorsi ciclistici al Parco della Legalità a Tabina, mentre circa 4mila euro finanziano le azioni del progetto distrettuale “GAL – Generazione Legale” che comprende laboratori, incontri con gli autori, progetti scolastici, spettacoli e mostre fotografiche. La digitalizzazione dell’archivio storico comunale è stata invece sostenuta con quasi 40mila euro dalla Regione.

Sul fronte del welfare abitativo, il Comune ha ottenuto 360mila euro dalla Regione Emilia-Romagna per la riqualificazione di alloggi ERP in via Colombo e via Fossa, e 25mila euro per interventi su un alloggio di via Mazzini.

Per quanto riguarda l’inclusione e l’intercultura, il progetto “Formigine senza frontiere 2024-2025” è sostenuto da un contributo di quasi 8mila euro della Regione che co-finanzia anche la partecipazione allo scambio giovanile Eurocamp.

Importanti risorse sono state ottenute anche in ambito urbanistico e infrastrutturale: quasi 47mila euro sono stati assegnati dalla Regione per la realizzazione della pista ciclopedonale di viale della Stazione, mentre 30mila euro sono destinati allo sviluppo di hub urbani e di prossimità per il commercio. Infine, in ambito protezione civile, il Comune ha ricevuto quasi 80mila euro per l’adeguamento dell’area di ammassamento locale, fondamentale per la gestione delle emergenze.

Dichiara Giulia Martina Bosi, Assessore al fundraising: “Intercettare finanziamenti pubblici e privati è oggi una delle sfide più importanti per gli enti locali. La nostra Amministrazione ha scelto fin da subito di investire energie e competenze per candidarsi a bandi in tutti gli ambiti strategici, con l’obiettivo di rafforzare i servizi alla comunità e dare concretezza ai progetti del programma di mandato. I risultati ottenuti nel primo anno sono motivo di orgoglio e dimostrano la capacità del Comune di lavorare in rete con le istituzioni e i territori, trasformando le opportunità in azioni concrete”.