I Carabinieri della Compagnia di Vergato, negl’ultimi due giorni, hanno identificato 150 persone, tra cui un centinaio di automobilisti, durante un servizio mirato al controllo del territorio, con particolare attenzione alle condotte di guida che provocano incidenti stradali, anche mortali.

Superamento dei limiti di velocità, mancato rispetto della distanza di sicurezza, distrazioni varie, tra cui l’uso del telefonino e guida in stato di alterazione psico-fisica, come accaduto nel Comune di Camugnano, dove due automobilisti sono risultati positivi all’alcol test eseguito dai Carabinieri, con un tasso alcolico superiore a 1,00, mentre un altro è stato contravvenzionato per la medesima violazione. Carabinieri presenti sulle principali vie di comunicazione come Via Porrettana e i caselli autostradali, che in questo periodo sono interessati da un aumento del flusso stradale per l’esodo estivo.

Una presenza costante dei militari anche nei territori frequentati dai turisti che hanno scelto di trascorrere le vacanze in montagna al posto del mare. Infatti nel Comune di Castiglione dei Pepoli, un 43enne originario della Nigeria, disoccupato, irregolare sullo Stato italiano, è stato bloccato dai Carabinieri, in quanto si aggirava, senza motivo, per le vie di quel centro armato di coltello. Una volta messo in sicurezza l’uomo è stato collocato presso il C.P.R. di Potenza, scortato dai militari.