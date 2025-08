Fratelli d’Italia Maranello “accoglie positivamente la notizia dell’accesso del Comune ai fondi regionali per gli hub urbani, ma non può ignorare la palese contraddizione di un’Amministrazione che oggi parla di ascolto e valorizzazione del commercio locale dopo anni di incuria e di assenza di dialogo con gli operatori del settore”.

“Per troppo tempo – si legge in una nota – il centro di Maranello è stato trascurato: piazze e vie strategiche sono rimaste senza una visione complessiva di rilancio e con un rapporto pressoché inesistente con i commercianti. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: numerosi operatori hanno abbandonato il Consorzio Terra del Mito e il tessuto commerciale ha sofferto la mancanza di una strategia condivisa.

Colpisce oggi sentire l’assessore al Turismo e Commercio parlare di “ascolto” e “sinergia con le associazioni di categoria”, quando per anni le richieste dei commercianti sono rimaste inascoltate. Per Fratelli d’Italia, il vero ascolto significa incontrare gli operatori singolarmente e con continuità, come ha sempre fatto, senza attendere progetti o fondi speciali per avviare il dialogo.

Da tempo, nel suo programma, sostiene infatti la necessità di un confronto costante con le categorie economiche e di una concreta riqualificazione del centro cittadino“.

Fratelli d’Italia Maranello “auspica che, questa volta, gli impegni annunciati si traducano in azioni concrete e condivise, perché la città non può più permettersi slogan senza risultati. Da parte sua si impegnerà a vigilare attentamente su come verranno spesi i fondi regionali e sulla programmazione comunale, nell’interesse esclusivo della comunità”.