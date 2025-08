Si trovava in via IV Novembre a Reggio Emilia, quando è stato avvicinato dai militari della sezione radiomobile di Reggio Emilia, per un controllo. L’uomo, poi identificato in un 41enne africano residente a Reggio Emilia, alla loro vista ha mostrato un atteggiamento sospetto. Infatti, a seguito dei controlli è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo marijuana suddivisa in 7 dosi, del peso complessivo di circa 10 grammi.

E’ accaduto nel pomeriggio del 4 agosto scorso. Alla luce di quanto emerso, l’uomo è stato condotto negli uffici della caserma di Corso Cairoli, e al termine delle formalità di rito denunciato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.