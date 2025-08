Nel pomeriggio di martedì 5 agosto, durante il normale controllo del territorio una pattuglia della Polizia locale di Reggio Emilia, ha notato dei movimenti sospetti all’interno di un fabbricato abbandonato nella zona Sud-Ovest della città, nel veder transitare l’auto di servizio, infatti, un gruppetto di giovani si è dato precipitosamente alla fuga.

L’atteggiamento non è sfuggito agli agenti che hanno deciso di perlustrare la zona circostante. In pochi minuti i sospetti sono stati confermati, durante il sopralluogo gli operatori di via Brigata Reggio hanno rinvenuto, tra gli arbusti nelle vicinanze di un fabbricato abbandonato due scooter. Entrambi i mezzi, volutamente nascosti per non essere notati da chi transita sulla vicina strada, presentavano evidenti segni di manomissione al blocco di accensione.

Grazie agli accertamenti effettuati con la centrale operativa i motorini, un Aprilia e un Kimko, sono risultati oggetto di furto, sottratti in due diversi quartieri di Reggio ad aprile e a luglio. Mentre proseguono le indagini per risalire agli autori dei reati, i mezzi sono stati immediatamente restituiti ai legittimi proprietari rintracciati telefonicamente dal comando di Polizia locale.