Dopo il grande successo della Fiera del Parmigiano Reggiano, Casina si prepara ad ospitare un altro evento di alto livello venerdì, 8 agosto, quando il centro del paese si trasformerà di nuovo nella pista da ballo più animata dell’Appennino con la festa Marabù Celebration, che lo scorso anno aveva registrato un grandissimo successo. Dalle 18 fino a notte fonda dj set travolgenti per ballare sotto le stelle, un evento gratuito e aperto a tutti, pensato per animare le vie del paese con atmosfere vintage, street food e intrattenimento per tutte le età.

Grande protagonista la musica anni ’80 e ’90, e i Dj che proporranno i successi che hanno fatto la storia del Marabù, che fu una delle discoteche più grandi d’Italia, un vero “tempio” della Disco-culture che tra la fine degli anni Settanta e il tramonto dei Novanta ha fatto la storia della musica nel nostro Paese. Per la serata saranno attivi Food truck in piazza IV Novembre e lungo via Roma, e il bar dei Lupi dell’Appennino Reggiano in piazza Agorà; alle 19 è in programma anche l’esibizione della Banda Giovanile dell’Appennino Reggiano, a seguire una sfilata di abbigliamento per bambini a cura di La Nuova Sanitaria Casina e poi la performance di ballo di Joy Dance asd. Dalle ore 21 in piazza IV Novembre via ai Dj set by Marabù Celebration.