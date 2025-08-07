

Ritorna in centro a Spezzano, la tradizionale Fiera di San Rocco, dedicata al patrono della frazione, giunta alla 177° edizione; da mercoledì 13 agosto a sabato 16 agosto 2025 in programma quattro giorni di spettacoli gratuiti, mostre fotografiche ed artistiche, luna park, bancarelle, street food e tanto divertimento per tutte le età.

Quest’anno la manifestazione si arricchisce con una novità: Daybreak, serate per i giovani con dj set e concerti al parco Di Vittorio, organizzate da un gruppo di ragazzi spezzanesi entrati nel direttivo dell’Associazione Fiera di San Rocco e Leongatto che, come ogni anno, organizza l’evento, con il supporto tecnico di GP Eventi e il sostegno del Comune di Fiorano Modenese, di Fondazione di Modena (bando “Mi Metto all’Opera 2025”) e di diversi sponsor.

“L’ingresso di forze giovani nell’Associazione e nell’organizzazione è un bel segnale di vitalità che dobbiamo cogliere e accompagnare come Comune”, sottolinea il sindaco Marco Biagini.

La Fiera inizia, mercoledì 13 agosto, dalle ore 20.30 in piazza Falcone e Borsellino, con “Remember Picchio Rosso”, serata dedicata alla musica di uno dei locali più iconici della provincia di Modena, con i dj che ne hanno fatto la storia. L’ingresso è gratuito. Dalle 18 sarà possibile anche gustare specialità street food, così come giovedì 14 agosto, quando sul Soul Men Band live metterà in scena uno show con 10 musicisti, coreografie, gag ed energia soul e rhythm’n’blues, per ricreare dal vivo il film dei Blues Brothers, con la partecipazione del pubblico.

Venerdì 15 agosto la Fiera entra nel vivo, fin da mattino, lungo via Statale, ci saranno le bancarelle del mercato, colorati food truck e, davanti a Casa Corsini, il punto ristoro degli Alpini, per gustare prelibatezze della tradizione gastronomica italiana e le specialità emiliane. Presso il negozio di via Statale 142, è possibile visitare la mostra fotografica di Elisabetta Pini, mentre lungo il portico in piazza espongono Carla Casolari e Fausto Giuliani (la mostra artistica inaugura giovedì 14 agosto alle 20). In serata, in piazza Falcone e Borsellino, lo spettacolo comico “Costipanzo Show” con Duilio Pizzocchi, sempre ad ingresso gratuito.

Le serate giovani per i giovani di Daybreak (15 e 16 agosto) al parco Di Vittorio (scuole Menotti), dalle 19.30 vedranno la partecipazione, di Yan Chola DJ Set, Enrico Benassi Live Band, President DJ Set, Radio Banana Live Band e Teo Borghi DJ Set. L’ingresso è gratuito e sarà presente anche un punto ristoro con panini, cocktail, bibite fresche.

Le bancarelle, lo street food, lo stand gastronomico degli Alpini, le mostre artistiche e fotografiche continuano sabato 16 agosto, per tutto il giorno. La Fiera si chiude con una giornata ricca di iniziative ed appuntamenti.

In mattinata, dopo la Santa Messa delle ore 9 presso l’Oratorio di San Rocco, alla presenza delle autorità, è in programma la tradizionale sfilata di carri e mezzi agricoli per le via del centro. Ci sarà anche il raduno delle 500 d’epoca, organizzato dal Gruppo Fiat 500 “La Ciliegia” di Marano sul Panaro, lungo via Fratelli Cervi.

Nel pomeriggio, dalle 17, a Casa Corsini, proiezione del video documentario “Don Eligio, il parroco di tutti”, con presentazione di Alberto Venturi. La serata conclusiva della Fiera è dedicata al liscio con Rita Gessi e la sua orchestra.

E per chi ama danzare, a Crociale, dalle 20.30, balli di gruppo guidati da Cristina Mariani del gruppo ‘Noi dei balli di gruppo’, nel parcheggio della pizzeria Erika.

Fino al 19 agosto ci sarà anche il luna park nel piazzale del bocciodromo (Largo Morandi), per questo motivo il parcheggio sarà chiuso e il mercato settimanale di mercoledì 13 agosto sarà spostato lungo via Mondaini e nella zona davanti all’ingresso dell’impianto sportivo.

Per permettere lo svolgimento della manifestazione sono previste diverse modifiche alla viabilità. A partire dalla chiusura stradale con divieto di transito (esclusi veicoli dei residenti, mezzi di soccorso e autorizzati dalla Polizia locale) su via Statale dalla rotatoria con via Fratelli Cervi fino all’altezza di via A. Cervi dalle ore 17.00 alle ore 24 nei giorni del 13 e 14 agosto, con divieto di sosta e rimozione forzata negli stalli davanti a Casa Corsini.

Nelle giornate del 15 e 16 agosto invece la chiusura stradale e divieto di sosta con rimozione forzata riguarderà via Statale dall’intersezione semaforica con via del Molino e via del Canaletto all’intersezione a rotatoria con via del Crociale e chiusura di via Nirano I tronco da via Statale a via Fratelli Rosselli, dalle ore 7.00 alle ore 24. Divieto di transito e sosta anche in parte di via Mondaini (da via Coppi a via Statale), in via P. Donati, via Matteotti, Pertini, Padre Richetti. Altre chiusure riguarderanno, nelle giornate del 15 e 16 agosto, via A. Cervi, via Resistenza, via Di Vittorio, via Don Pelloni, via Nirano Primo Tronco, via Arno e via Adige.

Per maggiori informazioni consultare il sito del Comune di Fiorano Modenese.