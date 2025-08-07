

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Domenica 10 agosto il centro storico di Formigine si anima con la tradizionale fiera di San Lorenzo.

Dalle ore 9 alle 23 le vie del centro ospiteranno la consueta fiera generale degli ambulanti, con anche banchi alimentari; accompagnata da diverse aperture straordinarie.

Per tutta la giornata, dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 18, sarà possibile accedere liberamente al Parco delle Tre Fontane e salire sulla Torre dell’Acquedotto, eccezionalmente aperta al pubblico. Alle ore 10 è inoltre in programma una visita guidata speciale dedicata alla storia delle due torri simbolo di Formigine: quella del Castello e quella dell’Acquedotto. La partecipazione è gratuita ma con prenotazione obbligatoria, scrivendo a castello@comune.formigine.mo.it o telefonando al numero 059 416277.