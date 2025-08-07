

Nella ricorrenza del 69° anniversario del disastro di Marcinelle, per ricordare i 262 minatori, di cui 136 italiani, vittime nella miniera e tutti i caduti sul lavoro, venerdì 8 agosto alle 10, in piazza Spadolini, si terrà una cerimonia nel giardino “Vittime di Marcinelle” a lato della sede del quartiere San Donato-San Vitale.

Saranno presenti: l’assessore Simone Borsari; la presidente del Quartiere San Donato-San Vitale, Adriana Locascio; Maria Pia Boschi e Carmela Capurso del Piccolo Museo dell’Emigrante di Monghidoro; Sonia Salsi, figlia di un minatore nato a Polinago (MO) ed emigrato in Belgio nel 1946.

A seguire presso lo “Spazio Graf” in piazza Spadolini sarà possibile visitare una mostra di opere a cura dell’artista Riccardo La Barbera e materiale proveniente dal Piccolo museo di Monghidoro e dell’associazione Bologna-Bruxelles A/R con testimonianze della vita in miniera.