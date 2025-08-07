

Sono state ripristinate la fontana e la fontanella di piazzale San Francesco, spente da tempo per problemi tecnici, dopo che, nei giorni scorsi, anche la fontana a velo d’acqua di piazza Mazzini è stata rimessa in funzione. E, a breve, tornerà in funzione anche la fontana a velo d’acqua di piazza Roma.

È in corso in queste settimane, infatti, a cura del settore Ambiente del Comune di Modena, un pacchetto di interventi di manutenzione del valore di 150 mila euro per il ripristino delle fontane ornamentali e delle fontanelle d’acqua presenti in città. Complessivamente le fontane presenti a Modena sono circa un centinaio, distribuite su tutto il territorio comunale.