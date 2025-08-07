

Si sarebbe impossessato di un coltello da cucina durante una festa di compleanno in corso presso il Palazzetto dello Sport di Rubiera e si sarebbe poi allontanato brandendo l’arma. L’uomo, un 32enne nordafricano, sarebbe stato rapidamente individuato dai militari della stazione di Rubiera – ai quali ha consegnato il coltello della lunghezza di 32 cm con lama di 19 – che lo hanno denunciato con l’accusa di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

L’origine dei fatti il 3 agosto scorso, poco dopo la mezzanotte, quando i militari della Stazione di Rubiera intervenivano presso il Palazzetto dello Sport di Via Aldo Moro, dove veniva segnalata la presenza di un uomo con coltello. Sul posto uno dei giovani intenti a festeggiare un compleanno, riferiva che durante il taglio della torta sarebbero stati avvicinati da un uomo di origine nordafricana il quale, dopo essersi impossessato di un coltello da cucina in acciaio, si sarebbe allontanato. Venivano immediatamente avviate le ricerche dell’uomo, individuato nei pressi dell’area di sgambamento cani poco distante dal luogo del fatto. Alla vista degli operanti, l’uomo avrebbe ammesso di aver gettato l’oggetto a pochi metri di distanza, indicandone il punto esatto. Il coltello veniva recuperato e sottoposto a sequestro, mentre l’uomo veniva accompagnato presso i locali della Stazione Carabinieri di Rubiera per l’espletamento degli atti di rito e deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.