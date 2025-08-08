

Dopo il successo dello scorso anno, torna la Pastasciutta Antifascista, un’iniziativa popolare in ricordo della famiglia Cervi e di tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita per i valori della libertà, della democrazia e dell’antifascismo. La seconda edizione dell’evento si terrà venerdì 29 agosto, a partire dalle ore 19:30, nella splendida cornice di Villa Benvenuti, a Formigine.

Organizzata da ANPI in collaborazione con Mediterranea, Emergency, CGIL, ARCI e con il patrocinio del Comune di Formigine, la serata sarà un’occasione di memoria attiva, convivialità e partecipazione.

Ad accompagnare l’evento, la musica di:

• Diplomatico e il Collettivo Ninco Nanco, con il loro sound ribelle e coinvolgente

• MtvNoon, per una seconda parte di serata tutta da ballare

Come da tradizione, protagonista della serata sarà la pastasciutta gratuita per tutti, simbolo della festa improvvisata dai fratelli Cervi il 25 luglio 1943, giorno della caduta del fascismo.

Oltre alla pastasciutta:

• Menù completo a 10€, con possibilità di opzione vegana su prenotazione

• Stand birra alla spina

• Stand gelati

Ingresso libero e aperto a tuttə.

Prenotazioni e info: anpiformigine@gmail.com

Contatti: Giorgio 345 559 9360 – Ivan 338 808 4179

“La memoria non è un esercizio retorico, ma un gesto quotidiano di impegno e scelta. La Pastasciutta Antifascista è la nostra festa, per ricordare, mangiare, cantare, e resistere insieme”. (Anpi)