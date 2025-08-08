

Nell’ambito della Fiera di Settembre, organizzata dall’Amministrazione comunale di Casalgrande in collaborazione con Pro Loco Casalgrande che si terrà dall’11 al 14 settembre, troverà posto un’importante e inedita iniziativa.

Un ‘contest’ di pittura dal titolo ‘I colori di Settembre’. L’obiettivo è quello di dare voce alle espressioni artistiche legate all’atmosfera, ai paesaggi, alle luci e ai cambiamenti della natura che sono tipici del mese di settembre.

Il concorso è aperto a tutti, artiste e artisti, maggiorenni, senza limiti di provenienza, nonché formazione artistica. Ognuno di loro potrà partecipare con una sola opera, purché originale e inedita.

Unitamente a quest’ultima, per completare la propria candidatura sarà necessario compilare l’apposito modulo allegato e presentarlo presso la Biblioteca Sognalibro, in piazza Ruffilli 3 a Casalgrande, negli orari di apertura (dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.30 e al sabato dalle 9 alle 13) o via mail all’indirizzo cultura@comune.casalgrande.re.it entro e non oltre le 12 di lunedì 1 settembre.

L’iscrizione è gratuita.

Le opere, va sottolineato, potranno essere realizzate con la tecnica pittorica più congeniale all’artista, e potranno essere compiute su tela, legno, cartoncino o altro materiale rigido, ma dovranno essere delle dimensioni massime di 70×100 cm.

Le opere verranno esposte negli esercizi commerciali di Casalgrande durante un periodo che andrà a definirsi a breve.

Per quanto riguarda la valutazione delle opere in gara, tre sono i parametri dirimenti:

attinenza al tema

originalità

tecnica e qualità compositiva

In questo senso verrà formata un’apposita commissione i cui componenti resteranno anonimi sino alla fine dei lavori di selezione per garantire il massimo livello di imparzialità nel processo di valutazione delle opere.

La scelta dell’opera che si aggiudicherà il contest avverrà attraverso una votazione pubblica e popolare, con possibilità da parte dei votanti di esprimere al massimo due preferenze, da esprimersi sempre presso la Biblioteca Sognalibro negli orari di apertura segnalati poc’anzi.

La ‘deadline’ per esprimere le proprie preferenze è fissata per le 12 di domenica 14 settembre.

Al termine del conteggio, verranno premiate le prime tre opere classificate, con un’apposita cerimonia che si terrà nel pomeriggio di domenica 14 settembre, nell’ambito degli eventi che concluderanno la Fiera.

“Il contest ‘I colori di Settembre’ è indubbiamente una pregevole e inedita iniziativa all’interno degli eventi che caratterizzeranno la Fiera di Settembre, che per l’Amministrazione di Casalgrande rappresenta un fondamentale momento di aggregazione di tutta la nostra comunità – sostiene l’Assessore al Volontariato, Domenico Vacondio –. L’auspicio è quello che molti cittadini casalgrandesi e non possano vedere in questo concorso un veicolo per poter esprimere la propria creatività e quella vena artistica che è presente nella maggior parte di noi. Certamente, per il nostro Comune è un onore e un piacere tenere a battesimo un’iniziativa di questa qualità”.