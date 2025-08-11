

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Bologna hanno arrestato un 18enne, residente a Bologna al Rione Bolognina, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, omessa denuncia di materie esplodenti e detenzione abusiva di armi.

L’attività che ha portato all’arresto del giovane è scaturita da un servizio finalizzato alla repressione e al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, nel Rione Bolognina del Capoluogo Emiliano, da parte dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Bologna. Dopo un mirato servizio di osservazione nei pressi di un condominio in cui erano stati segnalati dei movimenti “sospetti”, il personale del Nucleo Investigativo ha eseguito una perquisizione nell’abitazione del 18enne sospettato di poter detenere droga. Il giovane ha cercato di disfarsi di due grossi involucri gettandoli dalla finestra che sono stati prontamente recuperati dal personale operante e che sono risultati contenere 8 confezioni di hashish del peso complessivo di circa 800gr. I Carabinieri inoltre all’interno dell’abitazione hanno recuperato degli artifizi artigianali (denominati RAMBO, SUPER COBRA e COBRA 11) ed un taser, il tutto illegalmente detenuto.

Alla luce di quanto indicato, il 18enne è stato arrestato dal personale del Nucleo Investigativo e su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, è stato tradotto in camera di sicurezza, in attesa del processo con rito direttissimo, mentre la droga e l’altro materiale rinvenuto, sono stati sequestrati.