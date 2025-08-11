

Per le frazioni di Sabbione, Giarola e Gavasseto sono previsti una serie di interventi sulla viabilità stradale e in particolare di messa in sicurezza dei percorsi sia a breve termine, immediatamente dopo l’estate, sia a medio-lungo termine con il completamento della ciclabile di via Anna Frank fino e Due Maestà e la realizzazione di una rotatoria tra le vie Frank e Comparoni.

“Vorrei rassicurare il consigliere De Lucia, che nel fine settimana si è improvvisato stradino comunale per disegnare delle finte strisce pedonali a Sabbione, che la sicurezza della frazione e in particolare degli utenti più deboli della strada, è alla nostra attenzione da tempo – commenta l’assessore alla Cura della città Davide Prandi – Il Comune di Reggio sta infatti lavorando, insieme ai tecnici della Provincia, per elaborare la migliore risposta in grado di moderare il traffico su via Anna Frank e tutelare pedoni e ciclisti. Oltre alle strisce pedonali, che verranno realizzate entro metà settembre, allo studio vi sono anche soluzioni come dissuasori e autovelox su cui ci stiamo confrontando con la Provincia che ha competenza su questo tratto di strada. A riguardo ci siamo confrontati anche con la Consulta di quartiere, per cui ben vengano ulteriori segnalazioni, ma non provocazioni che potrebbero confondere i cittadini e rivelarsi fuorvianti poiché al di fuori di quanto previsto dal codice della strada”.

“A tutela degli abitati di Sabbione e Giarola – aggiunge Prandi – tra il 2023 e il 2024, con un investimento di 2,1 milioni di euro, è stata realizzata lungo via Anna Frank una doppia ciclopedonale che si snoda su entrambi i lati della strada per un’estensione di 4,6 chilometri. L’opera sarà collegata con la ciclabile che conduce a Gavasseto non appena ci verrà concesso il via libera alla connessione, attesa per fine agosto, in virtù dell’oleodotto militare presente in quel tratto”.

A più lungo termine sono inoltre previsti ulteriori interventi sulla frazione, come precisa il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Lanfranco de Franco: “Di recente la giunta comunale ha approvato la realizzazione di una rotatoria tra le vie Anna Frank e Comparoni, per mettere in sicurezza e fluidificare la viabilità in un’intersezione molto trafficata. Si tratta infatti di un’opera a lungo attesa dai residenti delle frazioni e sollecitata anche dalla Consulta per risolvere le criticità di un incrocio pericoloso. Su quell’area il progetto originario prevedeva il prolungamento della ciclabile fino a Due Maestà, cosa purtroppo divenuta non immediatamente realizzabile a causa dell’incremento dei prezzi che hanno reso le nostre risorse insufficienti. Coi fondi disponibili, di concerto con la Provincia, che è titolare di quel tratto di strada, siamo tuttavia riusciti a inserire in questo punto la realizzazione di una rotatoria che contribuirà a migliorare la viabilità locale e la sicurezza. La costruzione della rotatoria prenderà avvio nei prossimi mesi. Nel frattempo rimane l’impegno dell’Amministrazione per reperire le risorse necessarie a completare la ciclabile per il collegamento con Due Maestà e il centro cittadino”.