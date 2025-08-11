

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Padre e figlia rispettivamente di 50 e 21 anni residenti nel comune di Valsamoggia erano impegnati nella ferrata del Baranco nel comune di Villa Minozzo (una via attrezzata

che risale una lama per circa 200 metri partendo dal letto del torrente Dolo arrivando fino alla strada che conduce in paes) quando, ormai alla fine del tratto attrezzato, la figlia ha

accusato stanchezza e dolori muscolari.

Erano circa le 12 quando il padre ha chiamato il 112 per chiedere aiuto. La Centrale Operativa Emilia Ovest ha inviato sul posto l’ambulanza, la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione M.te Orsaro e l’elicottero 118 di Pavullo dotato di verricello con a bordo un tecnico del CNSAS.

I due scalatori sono stati raggiunti in breve tempo dal mezzo aereo che ha sbarcato con il verricello il tecnico di elisoccorso. Entrambi sono stati recuperati con due tirate di verricello e consegnati al personale del 118 intervenuto con l’ambulanza. Dopo

valutazione sanitaria la ragazza ha rifiutato il ricovero.