Si è tenuta sabato 9 agosto l’inaugurazione del rinnovato lago di Castel dell’Alpi. Sono terminati i lavori di recupero delle sponde realizzati dal Consorzio di Bonifica Renana, che hanno interessato anche i sentieri e le relative pertinenze, frutto di un investimento che supera i 310.000 , interamente sostenuto da finanziamenti dedicati, in parte ministeriali ed in parte a valere sul PNRR nell’ambito delle Green Communities.

Il lago è uno dei luoghi che abbiamo più attenzionato negli ultimi anni – spiega Paolo Pini, Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Renana perché è un posto bellissimo ma anche fragile. In sinergia con il Comune abbiamo realizzato, dal 2014 ad oggi, diversi lavori sia di esvaso sistemazione e fruizione nell’area attorno al lago, sia di difesa idraulica delle briglie a monte. In particolare senza questo lavoro a monte non sarebbe possibile godere del lago così come lo vedete oggi. Sicuramente la nostra azione su questi luoghi non finisce oggi. Continueremo a valorizzare Castel dell’Alpi affinché sia sempre più apprezzata e vissuta sia dai cittadini che dai turisti”.

In questi anni l’Amministrazione Comunale ha investito molto nel recupero di questo bacino naturale, e lo ha fatto sempre con un’attenzione particolare all’inserimento paesaggistico ed alla sostenibilità, per renderlo sempre più adeguato a soddisfare le esigenze dei visitatori ed a misura di famiglia.

Ecco dunque che in quest’ottica si inseriscono gli interventi recentemente inaugurati, che sono consistiti nella realizzazione delle difese spondali tra i due ponti, del campo da beach volley, di piattaforme di arredo con sedute, di un percorso agility e del consolidamento di alcuni tratti di sentiero, diventato a tutti gli effetti family, con tanto di cartellonistica dedicata.

Esprime la sua soddisfazione il Sindaco di San Benedetto Val di Sambro Alessandro Santoni: “Questo progetto parte da lontano e da una visione ad ampio raggio, come dimostrano gli interventi eseguiti sino ad oggi: un insieme sistematico di azioni che nel tempo hanno restituito alle persone del Comune ed anche ai visitatori, un luogo del tutto recuperato, reso possibile grazie a sinergie fondamentali come quella con i diversi Ministeri che hanno finanziato le opere con risorse dedicate, con l’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese che ha gestito il processo delle Green Communities e con il Consorzio della Bonifica Renana che ha eseguito le lavorazioni. Rispetto a quanto realizzato, è innovativa l’esecuzione del primo sentiero family del Comune, codificato lungo il suo sviluppo con un linguaggio di design universale per tutti, compresi i soggetti con diverse abilità, in linea con quanto già avviene in diverse località

turistiche del nord Italia, per orientare i destinatari a seconda dell’età, soprattutto i più piccoli e in base a diversi parametri, primi fra tutti il dislivello e l’accessibilità. Più in generale, un insieme di opere che permette al territorio di avvalersi di un’offerta turistica differenziata e inclusiva, a seconda dei bisogni della popolazione residente, ma che consente anche di indirizzare i turisti sulla base di nuove offerte. Abbiamo sempre pensato a questo lago come meta per famiglie e visitatori, e tutti gli interventi realizzati sono andati in quella direzione, compresi quelli inaugurati oggi che rappresentano un ulteriore ed importante tassello per questo paese e in generale per questo comprensorio che continua a valorizzare e soprattutto riappropriarsi, passo dopo passo, dei tanti valori che possiede”.

 