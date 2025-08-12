Cielo sereno o poco nuvoloso per nubi alte e stratificate; addensamenti cumuliformi a ridosso delle cime appenniniche nelle ore centrali della giornata, con bassa probabilità di qualche piovasco.
Temperature minime stazionarie, intorno a 23 gradi nei centri urbani, qualche grado in meno nelle aree di pianura e sulla costa; massime stazionarie o in lieve aumento comprese tra i 31 e 34 gradi del settore costiero e 36-37 gradi dell’entroterra. Venti deboli di direzione variabile. Mare calmo o poco mosso.
(Arpae)