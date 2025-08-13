Il Cinema Sotto le Stelle non va in vacanza: sono tre gli appuntamenti in programma nell’arena all’aperto allestita in piazzale Della Rosa nel fine settimana di Ferragosto.
Si inizia questa sera, mercoledì 13 agosto con “Io sono ancora qui” di Walter Salles, Brasile/Francia 2024 – 137’ storico, drammatico, biografico; Premio Oscar come miglior film straniero 2025.
Ambientato nel 1971 in Brasile, un paese stretto nella morsa della dittatura militare, il film racconta la storia di una madre costretta a reinventarsi quando la vita della sua famiglia viene sconvolta da un atto di violenza arbitraria
Domani, giovedì 14 agosto, sarà invece la volta di “Ritrovarsi a Tokyo” (all’interno della rassegna Cinema Revolution, biglietto a 3,5€ acquistabile solo fisicamente alle casse del cinema la sera stessa della proiezione) di Guillaume Senez, Francia, Belgio, Giappone, USA 2024 – 98’, drammatico
La storia commovente di Jerome, un tassista francese che vive a Tokyo, un padre separato che non vede l’ora di ritrovare sua figlia Lily, nonostante le difficoltà della legge nipponica che non prevede l’affido congiunto.
Il fine settimana si chiuderà domenica 17 agosto, con “A Complete Unknown” di James Mangold, USA 2024 – 141’ biografico, musicale con Timothée Chalamet, Edward Norton e Elle Fanning. Basato sulla biografia “Dylan Goes Electric!” di Elijah Wald, il film ripercorre la carriera di Bob Dylan negli anni della sua svolta elettrica.
Tutte le proiezioni hanno inizio alle ore 21,15.