La Polizia di Stato ha denunciato due cittadini di Sassuolo, una coppia di 54 e 45 anni, per il reato di detenzione abusiva di armi e munizioni in concorso.

Nella serata di venerdì 8 agosto scorso, durante i controlli di sicurezza all’aeroporto di Cagliari l’uomo è stato trovato in possesso di una cartuccia calibro 12,7×99 mm NATO. La Polizia di Frontiera Marittima e Aerea di Cagliari ha rinvenuto inoltre, a seguito di un controllo approfondito anche sui bagagli, due coltelli a serramanico.

Con l’ausilio del personale del Commissariato di P.S. di Sassuolo, è stata estesa la perquisizione all’abitazione del 54enne, residente a Sassuolo insieme alla compagna, dove i poliziotti hanno rinvenuto 106 munizioni calibro 9×19, 1 munizione calibro 223 Remington, 1 daga di 40 cm, due carabine ad aria compressa calibro 4.5 mm e circa tre grammi di sostanza stupefacente tra eroina e marijuana. Tutto sottoposto a sequestro.