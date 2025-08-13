

Prosegue fino al 17 agosto “Paese in Festa”, la tradizionale kermesse estiva proposta nella frazione di San Rocco con un programma ricco di concerti, spettacoli e iniziative di sensibilizzazione. Come quella in calendario giovedì 14 agosto: Amiche On Stage, una serata dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne, per unire musica e solidarietà.

L’ultimo fine settimana di festa vede anche il ritorno di grandi tribute band come gli Spingi Gonzales (15 agosto), i Pianeta Zero (16 agosto) e gli Italiano Verace (17 agosto), con musica italiana e spettacoli pirotecnici per concludere in grande stile.

Tutte le sere sono aperti dalle ore 20:00 gli stand gastronomici con specialità locali e piatti tipici, in un’atmosfera di festa e convivialità.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

· Giovedì 14 agosto: Amiche On Stage – Serata dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne

· Venerdì 15 agosto: C’è da spostare una macchina – Spingi Gonzales Tour 2025

· Sabato 16 agosto: Pianeta Zero – Tribute Live Band Renato Zero

· Domenica 17 agosto: Italiano Verace – La musica che sa di italiano, a chiudere la festa con fuochi pirotecnici