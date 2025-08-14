

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Nella giornata di ieri, 13 agosto, i Carabinieri della Stazione di Formigine hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Modena su richiesta della Procura, nei confronti di un cittadino 24enne di origini guineane, gravemente indiziato del reato di violenza sessuale continuata.

L’attività investigativa trae origine dalla denuncia presentata il 10 luglio scorso da una giovane residente a Formigine, la quale aveva riferito che il giorno precedente, mentre percorreva a piedi una via del centro formiginese, era stata avvicinata da un uomo di verosimili origini nordafricane che, dopo averla palpeggiata, si era rapidamente allontanato.

Le indagini, immediatamente avviate, consentivano di identificare l’autore del fatto, successivamente individuato fotograficamente dalla vittima, la quale, il 30 luglio, era stata nuovamente avvicinata dallo stesso individuo in altra via poco distante dalla prima e lì costretta a subire ulteriori palpeggiamenti nelle parti intime. L’uomo nella circostanza si allontanava subito dopo, ma veniva rintracciato e bloccato dai militari poco dopo.

Si rammenta che la persona sottoposta ad indagini è da considerarsi presunta innocente fino alla sentenza irrevocabile di condanna.