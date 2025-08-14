

Dal 19 agosto al 7 settembre, per il quarto anno consecutivo, torna Si gira! la manifestazione che porta il grande schermo direttamente sotto casa dei bolognesi, in giro per le piazze di quartiere fuori porta, prima a Borgo Panigale-Reno, poi a Savena e infine a Porto-Saragozza. Un’iniziativa gratuita e itinerante, promossa dal Comune di Bologna con la curatela dalla Cineteca di Bologna, nell’ambito di Bologna Estate 2025.

“Si gira! è una rassegna a cui teniamo molto, una forma itinerante di cinema all’aperto che grazie alla collaborazione con la Cineteca e al lavoro di tante e tanti professionisti qualificati porta proiezioni gratuite di alta qualità cinematografica nelle zone più periferiche della città, invitando a vivere i luoghi del quotidiano con occhi diversi”, dichiara l’assessore alla Cultura Daniele Del Pozzo.

Una novità nel segno della continuità

L’edizione 2025 di Si gira! si apre con una grande novità: per la prima volta, il cinema nei quartieri inizia subito dopo Ferragosto prendendo idealmente il testimone da Sotto le Stelle del Cinema in Piazza Maggiore, la storica rassegna estiva che ogni anno incanta centinaia di migliaia di cittadini e turisti nel cuore della città. Conclusa la programmazione in Piazza, dalla settimana successiva le proiezioni si spostano nelle piccole arene dei quartieri, creando una connessione naturale tra centro e periferia all’insegna della cultura.

Un viaggio nel cinema del recente passato

Anche quest’anno, il cartellone è un omaggio al cinema del recente passato: una selezione di film iconici dagli anni ’80, ’90 e 2000. Dalle risate amare di Un sacco bello di Carlo Verdone appena restaurato dalla Cineteca di Bologna, al romanticismo de Il postino, dalle emozioni di Forrest Gump, L’attimo fuggente e Palombella rossa ai cult come The Blues Brothers, Fargo e La rosa purpurea del Cairo. Non mancano i titoli per tutta la famiglia, in particolare il sabato sera, per emozionare bambini e adulti insieme: Inside Out di Pete Docter, Kung Fu Panda di Mark Osborne e La storia infinita di Wolfgang Petersen portano sullo schermo mondi fantastici, divertimento e riflessioni profonde.

Tre documentari per raccontare Bologna

Particolare attenzione è riservata alla produzione documentaria locale, con tre proiezioni speciali di mercoledì che raccontano l’anima della città e le sue trasformazioni: “La febbre del fare – Bologna 1945-1980” (Michele Mellara, Alessandro Rossi): un ritratto appassionato del fervore politico e sociale del dopoguerra, tra ricostruzione, partecipazione e utopie civili; “Per Lucio” (Pietro Marcello): un poetico omaggio a Lucio Dalla e alla Bologna popolare e visionaria da cui proveniva; “Romina” (Valerio Lo Muzio, Michael Petrolini): una potente testimonianza di marginalità e riscatto, che dà voce a una giovane bolognese attraverso uno sguardo intimo e partecipe.

Le proiezioni si svolgeranno dal martedì alla domenica alle ore 21, con una piccola arena viaggiante che toccherà tre quartieri:

Piazza Giovanni XXIII (Borgo Panigale – Reno) – 19/24 agosto

Piazza Grigoris Lambrakis (Savena) – 26/31 agosto

Giardino delle Popolarissime (Porto – Saragozza) – 2/7 settembre

L’ingresso è gratuito.

Programma

19 – 24 agosto piazza Giovanni XXIII

Quartiere Borgo Panigale – Reno

19 Un sacco bello (Carlo Verdone – 1980)

20 Forrest Gump (Robert Zemeckis – 1994)

21 La febbre del fare – Bologna 1945 – 1980 (Michele Mellara, Alessandro Rossi – 2010)

22 Donne sull’orlo di una crisi di nervi (Pedro Almodóvar – 1988)

23 Inside out (Pete Docter, Ronnie del Carmen – 2015)

24 L’attimo fuggente (Peter Weir – 1989)

26 – 31 agosto piazza Lambrakis

Quartiere Savena

26 Il postino (Michael Radford – 1994)

27 I soliti sospetti (Bryan Singer – 1995)

28 Per Lucio (Pietro Marcello – 2021)

29 La rosa purpurea del Cairo (Woody Allen – 1985)

30 La storia infinita (Wolfgang Petersen – 1984)

31 The Blues Brothers ( John Landis – 1980)

2 – 7 settembre giardino delle Popolarissime

Quartiere Porto – Saragozza

2 Ovosodo (Paolo Virzì – 1997)

3 Fargo ( Joel & Ethan Coen – 1996)

4 Romina (Valerio Lo Muzio, Michael Petrolini – 2024)

5 Palombella Rossa (Nanni Moretti – 1989)

6 Kung Fu Panda 1 (Mark Osborne, John Stevenson – 2008)

7 Quando eravamo (Leon Gast – 1996, versione originale, sottotitoli in italiano)

Programma completo su bolognaestate.it